Kadavradan nakille hayata tutundu

Sürekli diyaliz makinesine bağlı kaldığını söyleyen Akın, "5 yıldır, makineye bağlı kalmaktan hiçbir hayatım kalmamıştı. Akşamları televizyon bile izleyemiyordum. Şimdi saatlerce televizyon izliyorum. Artık özgürüm ve çok mutluyum" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Organ Nakli Merkezi hocaları ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatı sonrası ilk kontrolüne gelen Ferhat Akın, bir makineye bağlı kalmadan yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Eskiden diyaliz makinesine bağlı kaldığı için akşamları televizyon dahi izleyemediğini, dışarıya çıkamadığını ve adeta makineye birleşik yaşadığını ifade eden Ferhat Akın, "Annem, babam, amcam yengem, halalarım, dayılarım kısacası ailemin hemen hemen tüm üyeleri diyaliz hastalığına sahip. Ben de yaklaşık 5 yıldır 'Periton Diyaliz' tedavisi görüyordum. Elektrik işiyle uğraştığım için şantiyede çalışıyordum. Benim için çok zor bir süreçti. Günde 10 saat makineye bağlı kalmak zorundaydım. Akşamları dışarıya çıkamaz, televizyon bile izleyemez duruma geldim. Bir şeye bağlı kalmak ve ona göre yaşamak çok zor bir durum" diye konuştu.

Ameliyat sonrası sağlıklı hayatına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Ferhat Akın, adeta yeniden doğduğunu söyledi. Akın, "Kendimi çok özgür hissediyorum. Artık evimin salonunda oturup, televizyon izleyebiliyorum. Kamp yapmayı çok severim ancak makineden dolayı yapamıyordum. Şimdi en büyük hayalim kamp yapabilmek. Şimdi özgür bir hayatım var. Bana böbrek bağışının yapıldığı kadavra tam 5 kişiye daha şifa oldu. Her bağışlanan organ, bir kişiye can oluyor. Ben yaşadığımı 32 yaşında hissettim" ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Organ Nakli Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Erhan Tatar, "Ferhat Bey'e, hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen ve daha önce organlarını bağışlama kararı almış bir hastanın böbreği nakil edildi. Ne yazık ki ülkemizde organ bağışı sayısı çok az. Bu anlamda organ bağışı yapılmasını çok önemsiyoruz. Ferhat Bey, bu organ bağışı sayesinde hayata tutunan hastalarımızdan sadece biri" şeklinde konuştu.

"YETERLİ BİLİNCİMİZ YOK"

Türkiye'de organ bağışı bilincinin henüz yeterli seviyede olmadığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, "Ülkemizde organ yetmezliği olan çok hastamız var. Organ nakli için en önemli kaynak, kadavra. Ne yazık ki toplumumuzda organ bağışı konusunda yeterli bilincimiz yok. Bunun için Sağlık Bakanlığı çok yoğun çalışıyor ancak en önemli şey toplumumuzdaki insanların bu anlamda bilinçlendirilmesi" cümlelerini aktardı.