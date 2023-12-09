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09 Aralık 2023 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 16:43:00

Kaçakçılara polis engeli: 8 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: IHA

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Amasya'da yoldaki kontrol noktasını geçmek için taşıdıkları 8 Afgan kaçak göçmeni indirip arazide yürütmeye çalışan kaçakçıların planını bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polisler bozdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girip Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Erzurum'a kadar arazide yürüyerek ilerledikleri öğrenilen 8 kişilik Afgan göçmen grubu Erzurum'da 3 kişiyle anlaşarak minibüse bindi. Erzurum'dan yola çıkan minibüsün sürücüsü Amasya il merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasına gelmeden 8 kaçak göçmeni indirip ilerledi. Bahçelere dağılmak isteyen göçmenleri gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşları 18 ile 30 arasındaki 8 kişiyi yakalayarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Göçmenleri beklerken polislerle karşılaşan minibüsteki B.K, Ş.D ve R. G gözaltına alındı. Kentte 2 gün önce de kontrol noktasında durdurulan tırda 62 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Etiketler : amasya kaçak göçmen kontrol noktası ihbar polis müdahalesi
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