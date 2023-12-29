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29 Aralık 2023 Cuma 08:27:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 08:27:00

Kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonla 35 milyon liralık vergi kaybı engellendi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarıyla 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-5 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda büyük miktarda vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Operasyonlarda, 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 bandrole, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu, 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."

Etiketler : ali yerlikaya kaçak sahte alkol operasyon
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