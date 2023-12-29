Kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonla 35 milyon liralık vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-5 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" Operasyonlarında 2️⃣2️⃣0️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️

1⃣8⃣7⃣ TON Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️

3️⃣5️⃣ Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi❗️



Vatandaşımızın Can... pic.twitter.com/1ufc7R9r4c — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023

Operasyonların, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda büyük miktarda vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Operasyonlarda, 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 bandrole, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu, 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."