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26 Ocak 2023 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 08:01:00

Kabusun yeni adı: Strep A bakterisi!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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3 yaşındaki Aras'ın ölümüne neden olan Strep A bakterisi özellikle çocukları hedef alıyor. Uzmanlar, “Tedavide gecikilmemeli” diye uyarıyor.

3 yaşındaki Aras'ın Strep A bakterisinden hayatını kaybetmesi, aileleri korkuya sevk etti. Strep A'nın yeni bir tür olmadığını belirten uzmanlar, hastalığın yüksek ateş, bademciklerde kızarıklık ve şişlik, halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi. Doktorlar, ağır seyreden hastalığın ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden hayatını kaybetti. Aras'ın anne ve babası acıları çok yeni de olsa aileleri uyarmak için oğullarının hikayesini anlattı. Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, "Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük. Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Doktorlar Aras'ı yoğun bakıma aldı. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Biz ilk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için çok önemli. Herkes çocuklarını bire bir takip etsin' diyerek uyarıda bulundu.

Strep A belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmekte. Hastalık için şu an bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

TOKSİT ŞOKA NEDEN OLUYOR

AKŞAM, uzmanlara Strep A'nın etkilerini, belirtilerini ve alınması gereken önlemleri sordu. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarından Uzm. Dr. Akif Çelik, "Hastalık bazen çok sağır seyrederek yaşamı tehdit edebilir. Toksit şok dediğimiz sendroma neden olduğunda ölümcül sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

BOĞAZDA KIZARIKLIK YAPIYOR

"Strep A enfeksiyonu yüksek ateş, bademciklerde kızarıklık, şişlik ve beyaz lekelerle yüksek ateş halsizlik yorgunluğa neden olan bir bakteriyel enfeksiyondur" diyen Çelik, "Lenf bezlerinde büyüme de bir başka belirtisidir. Damakta kırmızı noktalara da yol açar. Gripten farkı daha yüksek ateş boğazda bademciklerde beyaz lekelere yol açmasıdır. Bunun dışında kaslarda ve eklemlerde gezici ağrılara neden olur. Burun akıntısı yapar ancak gripteki gibi bir yoğunlukta değildir. Halsizlik ve yorgunluk gibi belirtileri de görülür. Strep A bakterisi boğazımızda ve ciltte bulunur. Bu mikrop ayrıca kızıl hastalığı ile cilt enfeksiyonu olan selülite de yol açabilir. Bademcik enfeksiyonuna neden olur" dedi.

YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Hastalığın yakın temasla bulaştığını söyleyen Çelik, "Türkiye'de bir salgın var diyemeyiz çünkü bu hastalık hep vardı. Yeni bir hastalık değil. Bu hastalık bazen çok ağır seyrederek yaşamı tehdit edebilir. Toksit şok dediğimiz sendroma neden olduğunda ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ya da kalbi tutarak böbreklere zarar vererek ciddi komplikasyonlara neden olur. Halk arasında beta hastalığı olarak bilinir. 15 yaşına kadar olan çocuklar ile 65 yaş üstü bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı olan kişilerde hastalık ağır seyredebilir. Özellikle bulaşıcı bir hastalıktır. Yakın temas ile bulaşır. Sarılma, tokalaşma, ortak eşya kullanmak hastalığı yayılmasına yardımcı olur. Kişisel hijyen önlemlerini almak gerekir. Tedavisinde ise penisilin grubu antibiyotik kullanılır. Tedavi başladıktan 24 ila 48 saatte bulaşıcılığı azalır. Tedavi olmayan kişilerde ise 2 hafta kadar bulaşıcılığı vardır" ifadelerini kullandı.

VAKA ARTIŞININ SEBEBİ PANDEMİNİN BİTMESİ

Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Balbay, "Strep-A, halk arasındaki adıyla Beta mikrobu olarak adlandırılan bir bakteridir. Yeni bir hastalık değil. Çok eskiden beri bilinen bir hastalıktır. Her insanın da çocukluk çağında bir defa karşılaşmış olmasını bekleriz. Tabii son birkaç aydır İngiltere ve bazı ülkelerde çocuklar ve yetişkinlerde beklenmeyecek ölçüde bir hastalık ve ölümler görüldü.

Strep A hastalığı çok yaygın bir hastalık olduğu için benzer bir durum dünyanın her yerinde görülebilir bunu öngörmek lazım. Yeni bir sorunmuş gibi bir vaka artışı ile karşı karşıya kalmamızın sebebi ise muhtemelen en büyük olasılık pandemiden çıkmış olmamızdan kaynaklanıyor. Çocukların Strep-A hastalığı geçirmemiş olması pandemi sonrasında enfeksiyon korunma yöntemlerinin de nispeten azalmış olmasından ötürü. Strep-A'nın ayrıca 220'den fazla antijenik çeşitliliği var. Bir kez hastalığı geçirdikten sonra bir daha geçirmeyeceğiz bir kural yok" dedi.

Etiketler : Strep A bakterisi Strep A hastalığı 3 yaşındaki Aras
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