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15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:02:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:02:00

Kabine'nin 16 üyesi milletvekili seçildi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi.

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Seçim 2023 Cumhurbaşkanı
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