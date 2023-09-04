VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek
"Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz"
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Borsa günü rekorlarla tamamladı
04 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00

Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısına başkanlık edecek. Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.

Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Tahıl koridoru anlaşması, Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlar. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından yarın gerçekleşecek.

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

EKONOMİDE GÖZLER OVP'YE ÇEVRİLDİ

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı soçi
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX