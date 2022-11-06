Kabine yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?

Kabine yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?

Başörtüsü düzenlemesinde son durum, kış döneminde vatandaşa verilecek destekler, terörle mücadele ve dış politika... Kabine yeni haftada sıcak başlıklarla toplanacak.



Kasım ayının ilk kabinesi Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak.

Başörtüsü ve aile yapısının korunmasına yönelik anayasa değişikliği süreci devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda ekonomik görüşmeler de yer alacak. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere yönelik atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler de görüşülecek.

DIŞ POLİTİKADA SON DURUM

Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunun yeniden hayata geçirilmesi ele alınacak.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan'la gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklar da masada olacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.