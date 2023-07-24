Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.
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