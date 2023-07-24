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24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00

Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

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Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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