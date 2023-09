Başkan Erdoğan sert çıktı: Müstekbirlerin devri çoktan kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'ye eserler ve hizmetler kazandırmayı sürdürdükleri bir ayın daha geride kaldığını dile getiren Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu güne iştirak ettiği programlara ilişkin bilgi verdi.

Kabine Toplantısı'nın ertesi günü Yurtdışı Müteahhitlik Başarı Ödülleri'nin takdim töreni vesilesiyle Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin müteahhitlik listesinde 42 firmayla, teknik müşavirlik listesinde 6 firmayla yer aldığı bu değerlendirmeleri önemli görüyoruz. Dünyada hem yeni altyapı kurma hem eskiyen altyapıyı yenileme ihtiyacı bitmedikçe müteahhitliklerimizin başarılı çalışmaları artarak sürecektir." diye konuştu.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olan subay ve astsubayların diplomalarını vererek bu iki önemli teşkilatın gücüne güç kattıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinin istisnasız her gün, her an olduğu gibi geçen haftalarda da yine gündemlerinin ilk sıralarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimi vicdan ve ahlak fukaraları hala depremzedelere hakaret etmekte, onların acıları üzerinde tepinmekte ısrar ederken biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Konteyner kent kurulumlarını tamamlayıp talep eden hak sahiplerini buralara yerleştirdik. Yardımları sistemli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Son temel atma töreniyle birlikte Adıyaman'da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da ise son temel atmayla beraber 50 bin konut, köy evi ve iş yerinin inşa çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm projemize Hatay'daki başvuru sayısı 86 bini geçti. Dolayısıyla bu şehrimizi de kısa sürede ayağa kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah yakında temel atmanın yanı sıra açılış törenleriyle de yeni evlerine kavuşmalarının sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız."

Her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Anadolu topraklarını ebedi vatan olarak bırakan ecdadı yad ettiklerini belirten Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreni ve bölgede görev yapan valililerle gerçekleştirdikleri toplantıyla artık geleneksel hale gelen Ahlat programlarını zenginleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Malazgirt'te de gençlerimizin, atalarının bin yıllık heyecanını, coşkusunu, azmini, cesaretini tüm canlılığıyla yaşattığının işareti olan etkinlikleri memnuniyetle izledik." dedi.

"Zaferler ayı" olan ağustosun son durağı 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görkemli programın hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, bu törende Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşın da ilk defa dinlendiğini belirtti.

ERDOĞAN, BEĞENİYLE KARŞILANAN MARŞIN MİLLETE HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimini de 30 Ağustos'ta kabul ederek ekonomideki son gelişmeleri kendileriyle değerlendirdiklerini aktardı.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunun diploma ve sancak devir teslim törenlerini de aynı gün gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, takip eden günlerde ise Deniz Harp Okulunun ve Hava Harp Okulunun diploma ve sancak devir teslim törenlerine katıldıklarını belirtti.

YIL BİTMEDEN YAPILACAK SINAVLA 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde ülkenin adalet sistemine bugüne kadar yaptıkları katkıları hatırlattıklarını, yeni anayasa çağrısını da tekrarladıklarını belirterek, "Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi darbe anayasasından tamamen kurtarıp demokrasiye yakışır sivil bir anayasayla buluşturma çabalarını Meclisin açılmasıyla birlikte ittifak ortaklarıyla istişare içinde yeniden başlatacaklarını bildirdi.

"MİLYONLARA ULAŞAN TEKNOFEST, GENÇLERİMİZİN ÖNLERİNE KONAN BENTLERİ YIKIP GEÇTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesinin sembolü olarak gördükleri TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak gençlerle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihalde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gerek başvuru sayısı, gerekse ziyaretçi sayısı artık milyonlara ulaşan TEKNOFEST, gençlerimizin önlerine konan bentleri yıkıp geçtiğini, zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. İnşallah yarın bayrağı bu gençlerimize devrettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak."

Her 1 Eylül'de olduğu gibi bu yıl da av sezonunun açılışı münasebetiyle balıkçıları deryaya yolcu ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılan tüm balıkçılarımıza bol bereketli ve kazasız, belasız bir av sezonu diliyoruz." şeklinde konuştu.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'LE SOÇİ'DEKİ GÖRÜŞME

Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü, Tahıl Koridoru başta olmak üzere pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin kıymetinin tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum." dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM YARIN AÇIKLANACAK



Erdoğan, yarın uzun süredir hazırlıkları devam eden ve ekonomide gelecek dönemin yol haritasını teşkil eden Orta Vadeli Program'ın tanıtımını yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'da olacaklarını, bir sonraki hafta sonu ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etmek ve çeşitli görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gideceklerini kaydetti.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI



Geçen ayın son günü Türkiye'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna göre yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş rakamıyla yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreği de yüzde 3,8'le tamamladı. Böylece Türkiye, 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında Kosta Rika'nın ardından en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise Çin ve Endonezya'yı takiben üçüncü devlet olmayı başardı. İkinci çeyrek ihracat rakamlarımızda da benzer bir tabloyu görüyoruz. Türkiye, G20 ülkeleri arasında mal ve hizmet ihracatını arttıran üç ülke arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayının yine bir rekoru ifade eden 21,6 milyar dolarlık ihracatla kapatıldığını belirterek, yılın ilk sekiz ayındaki ihracatın 165 milyar doları, yıllık ihracatın da 253,5 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk lirasıyla yapılan ihracat rakamının yılın ilk sekiz ayında 361,6 milyar liraya yükselmesi, cari açığımız bakımından sevindirici bir gelişmedir. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payının yüzde 40'ı geçmesi de bir diğer sevindirici haberdir. Dünya ticaretinden aldığımız pay ise yüzde 1,04. Bu seviyeye kadar çıkmıştır. Tüm bunlara rağmen henüz cari fazla konusunda arzu ettiğimiz seviyeye gelememiş olmamızı bir hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum. İnşallah o günleri de yakında göreceğiz."