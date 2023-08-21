VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Kur'an'a saldırılara sert tepki: İslam dünyası daha fazla tahammül etmeyecek
Sakatlık yaşayan Arda Güler'den iyi haber!
Netanyahu, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
e-Devlet'te rekor: 3 milyarı aştı
İstanbul'da taksi denetimi
Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:46:00

Kabine toplantısı sona erdi

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Etiketler : kabine kabine toplantısı erdoğan
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Tescilli aşk

Tescilli aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX