Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.
21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:46:00
Kabine toplantısı sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.
- İran'dan Kur'an'a saldırılara sert tepki: İslam dünyası daha fazla tahammül etmeyecek
- e-Devlet'te rekor: 3 milyarı aştı
- İstanbul'da taksi denetimi
- Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi
- Başkan Erdoğan: KKTC'deki müdahale kabul edilemez