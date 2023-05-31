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Kabine toplantısı sona erdi
31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:52:00

Kabine toplantısı sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki mevcut bakanlarla son Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat sürdü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.

Başkan Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Mevcut bakanlarla yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı. İki saat süren toplantı sona erdi.

Etiketler : başkan erdoğan kabine toplantısı ysk
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