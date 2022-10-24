Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İşte Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Son Kabine toplantımızdan bu yana hep olduğu gibi ülkemize ve milletimize eserlerle hizmetlerle dolu bir dönem geçirdik. Ülkemizin önde gelen tarım, sanayi ve turizm bölgelerini birbirine bağlayan Çanakkalemize daha önce hizmete açtığımız otoyolun ve köprünün tamamlayıcısı niteliğinde yeni yatırımlar kazandırdık. Ayvacık Küçükkuyu yolu ile Asos ve Troya Tünelleri bölgenin kuzey-güney aksındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak bir projedir. Yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bu eser aynı zamanda Kazdağları'na zarar vermeden 50 dakikalık yolculuk güzergahını 5 dakikaya indirmiştir.

Çanakkalemize yakışır bu projenin şehrimize, bölgemize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aynı gün ülkemize ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile verimli bir görüşme yaptık. Türkiye'nin çok yönlü ve boyutlu dış politika anlaşışının bir ürünü olan önemli bir toplantı için 12 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gittik. İlk gün Kazakistan Cumhurbaşkanı kardeşim Tokayev ile birlikte Yüksekdüzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin dördüncü toplantısına başkanlık ettik. Muhtelif alanlarda imzalanan 6 yeni anlaşma ile Türkiye-Kazakistan iş birliğini daha da güçlendirdik.

Ertesi gün yapılan liderler zirvesinde alınan kararla teşkilat haline dönüşen Asya'da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı vesilesiyle de çok sayıda ülke temsilcisi ile bir araya gelme imkanı bulduk.

Zeytinburnuna kazandırdığımız içinde kütüphaneden buz pistine kadar pek çok tesisin yer aldığı 5 Telsiz Millet Bahçesi'nin açılışını 14 Ekim Cuma günü yaptık. Aynı gün ülkelerimiz arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısı için Katar Emiri kardeşim Şeyh Temim ile bir araya geldik. Maalesef 14 Ekim Cuma akşamı milletçe hepimizi yasa boğan acı bir haberle sarsıldık. Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ertesi günkü Diyarbakır programımızı erteleyerek Amasra'ya gidip hem çalışmaları yerinde inceledik hem şehitlerimizin cenaze törenlerine katıldık hem de ailelerine başsağlığı diledik. Pazar günü de İstanbul'da tedavi gören madencilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerimizi kendilerine ve yakınlarına Çam Sakura Hastanesinde verdik. Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz.

Bu çerçevede Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezlerinin yetişmiş insan gücü ihtiyacımızı daha yüksek oranda karşılamasını sağlamaya dönük bir değişikliğe gitmiştik. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizin çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamaktır. Daha önce 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerindeki kayıt sayısı şu anda 910 bine yükselmiş durumdadır. Kasım ayında yıl sonu hedefimize ulaşacağımız ve sonrasında da hedefi geçeceğimiz anlaşılıyor. Ayrıca mesleki ve teknik liseli gençlerimiz için cazip hale getirecek ilave düzenlemelerin hazırlıkları içindeyiz. Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımlar arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açma projesi de bulunuyor. Yaşanan kaza ile ilgili iş güvenliğinden teknik eksiklere kadar her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü 29 Ekim programlarının ardından Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız.

Önümüzdeki gün vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle hazırlanıyoruz. Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurduğumuz Cumhuriyetimizin milletçe atılacak adını Türkiye Yüzyılı koyduk. 2053, ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılının adımları olarak görüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç siyaseti, ekonomisi ile dünyada olup bitenlerden bağımsız değildir.

Her alanda büyüyen, güçlenen, hak ve özgürlüklerini genişleten bir Türkiye için çalışıyoruz. Aynı zamanda inanç, kültür ve medeniyet köklerimizi de ihya edeceğimiz adımların atılımıdır. Gelin Türkiye Yüzyılını 20 yılda hayata geçirdiğimiz inşa ettiğimiz demokrasi ve altyapı üzerinde gerçekleştirelim. Ülkemizin hiçbir çözülmemiş meselesini bırakmamak için çıktığımız yolda neler yaptığımızın şahidi milletimizin kendisidir. Biz bu gayretleri gösterirken kimlerin başka uğraşların peşinden gittiğini milletimiz iyi biliyor.

Milletimizin temel hak ve özgürlüklerini, kısır hesapları, sinsi niyetleri ve vesayet güçleriyle kavgaya tutuştuk. Tüm umudunu ülkenin ve milletin felaketi üzerine kuran kifayetsiz siyasetçilerle uğraştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalistlerin oyunlarıyla boğuştuk. Hamdolsun özetle ifade etmeye çalıştığımız engellerin üzerinden gelerek demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi birer birer gerçekleştirdik.

Vatan topraklarının her karışında hakim kıldığımız huzuru, umutlarımızın gölgesinin engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duran, bizi engelleyecek güç tanımıyoruz.

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