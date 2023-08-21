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21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:39:00

Emekli ve memur maaş zammı da masada! Kritik toplantı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak.

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.

KKTC'DE PİLE-YİĞİTLER YOLU GERİLİMİ

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.

Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirilecek.

TAHIL SEVKİYATI NASIL SÜRDÜRÜLECEK?

Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.

Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alınacak.

Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Etiketler : başkan erdoğan kabine kabine toplantısı emekli zammı memur zammı
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