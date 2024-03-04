Kabine toplantısı başladı
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.
Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.
Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.
Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.
TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ
Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.