31 Ekim 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 11:00:00
Kabine toplantısı başladı
Kaynak: AA
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de