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31 Ekim 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 11:00:00

Kabine toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi recep tayyip erdoğan memur emekli israil gazze
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