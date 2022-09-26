Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kaynak: TRT Haber
Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.
Başkan Recep Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.
BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.
Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.
Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Başakn Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
Ekonomi de kabine gündeminde
Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.
Terörle mücadelede son durum ele alınacak
Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Başkan Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak
- Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
- TBMM bu hafta mesaiye başlıyor
- Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
- Bakan Varank'tan önemli açıklamalar!
- Başkan Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
- Türkiye'den Somali'ye terör saldırısı dolayısıyla başsağlığı mesajı