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26 Eylül 2022 Pazartesi 07:38:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 07:38:00

Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler

Kaynak: TRT Haber

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Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.

Başkan Recep Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Başakn Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Ekonomi de kabine gündeminde

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.

Terörle mücadelede son durum ele alınacak

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Başkan Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak

Etiketler : Özbekistan ABD Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkan Erdoğan
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