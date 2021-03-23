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23 Mart 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 12:00:00

Kabine değişiyor: Bugün ya da yarın yapılması bekleniyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. Bunun yanında kabinede bir revizyon yapılacağı da Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in aktardığına göre, bir kabine revizyonu beklentisi var ve eli kulağında.

AK Parti 7. Olağan Kongresi ile birlike kabinede yapılacak değişikliklerde gündemdeki yerini koruyor. Bir kabine revizyonu beklentisi olduğunu belirten 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Kabinedeki değişiklik bugün ya da yarın olması beklenen bir durum" ifadesini kullandı.

24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"KABİNEDE BİR REVİZYON OLACAK"

Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

"AK PARTİ MYK'YA İSTİSNAİ HALLER HARİÇ MİLLETVEKİLİ ALINMAYACAK"

MYK'ya milletvekili alınmamasındaki amaç asli görevlerini yapmaları. Meclis'te çalışsın. O yüzden de parti yönetimi ve kabine herkes kendi profesyonl alanında eş güdümlü çalışsın şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklk bekleniyor. Hal böyle olunca genel başkan yardımcılıklarında da bir değişiklik beklentisi var.

"KABİNEDEKİ DEĞİŞİKLİK 7-8'İ BULABLİR"

Kabinedeki değişiklik, eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bazı bakanların yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor.

MAHİR ÜNAL'DAN NET AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan son dakika kabine değişikliği açıklaması: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

Son Dakika Haberleri.. Kabine değişikliği ile ilgili iddialara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal son noktayı koydu. Ünal yaptığı son dakika açıklamasında "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan kabine kabine değişikliği
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