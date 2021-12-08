Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek.

Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.

DÜNYADA OMİCRON ENDİŞESİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.

Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.