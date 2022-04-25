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25 Nisan 2022 Pazartesi 08:57:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 08:57:00

Kabine bugün toplanıyor: Bayram tatili kaç gün olacak?

Kaynak: TRTHaber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna savaşındaki son durum ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak.

Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Terörle mücadelede son durum

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler değerlendirilecek

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak.

Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

Etiketler : bayram tatili cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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