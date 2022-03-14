VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Sekiz ilde eğitime 1 gün ara verildi
AB, Rusya ekonomisinin en az yüzde 15 küçülmesini bekliyor
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun telefonu
Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Türkiye'de vaka sayısı 20 binin üzerinde
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
BM'den 'nükleer çatışma' uyarısı
Başkan Erdoğan: Kalıcı ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'da
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır
Putin kilidi kırmaya çalışıyor
40 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Türkiye'den WECDIS hamlesi!
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe verdi
ABD'li şirketler adına Türkiye'ye önemli ziyaret
Sertifikalı tohum desteğinin artırılmasının 6 üründe rekolteye olumlu yansıması bekleniyor
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Doğu Akdeniz'de iş birliği dönemi
Hafız Murat: İyi insan kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir
TOGG'un CES fuarındaki sıralaması belli oldu
14 Mart 2022 Pazartesi 23:58:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 23:58:00

Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine yarın toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasının yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak.

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı Kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı birdeğerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadeleoperasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

Etiketler : Başkan erdoğan toplantı Kabine
El ele alışveriş

El ele alışveriş
‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i
Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi

Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
12 yıllık emek

12 yıllık emek
Demet'in yıldızlı hayali

Demet'in yıldızlı hayali
En zor çalıştığım sanatçı kendim

En zor çalıştığım sanatçı kendim
Final öncesi dev anlaşma

Final öncesi dev anlaşma
Boksla yaza hazırlık

Boksla yaza hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER