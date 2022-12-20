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20 Aralık 2022 Salı 13:51:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 13:51:00

Kabataş'ta tramvay kazası! Raydan çıktı, elektrik direğine çarptı

Kaynak: AA

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T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Etiketler : istanbul kabatay tramvay kazası
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