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20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:33:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:33:00

Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, seferler aksadı

Kaynak: AA

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Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı.

Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası Bağcılar yönündeki seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Sultanahmet, Sirkeci ve Gülhane duraklarında turist ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Etiketler : Kabataş Kaza tramvay
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