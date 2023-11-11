Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı duraklarında sefer yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı duraklarında sefer yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.