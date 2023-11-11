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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı duraklarında sefer yapılamıyor
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11 Kasım 2023 Cumartesi 22:46:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 22:46:00

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı duraklarında sefer yapılamıyor

Kaynak: AA

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Etiketler : Kabataş-Bağcılar teknik arıza tramvay hattı
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