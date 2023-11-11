11 Kasım 2023 Cumartesi 22:46:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 22:46:00
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı duraklarında sefer yapılamıyor
Kaynak: AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
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