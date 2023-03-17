Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine düzenleme
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılacak onarım çalışması dolayısıyla seferlerde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda hat onarım çalışması nedeniyle 17-18 Mart saat 23.00-00.00 arasında seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar arasında yapılacaktır. Karaköy-Sultanahmet arasında ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verecektir." bilgisi yer aldı.
Söz konusu hatta 7 Mart'ta tramvay Sirkeci İstasyonu civarında iki kez raydan çıkmış, seferler uzun süre aksamıştı.
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