17 Aralık 2023 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 07:20:00
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kaynak: AA
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılabiliyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerinde kara yolu aracının kaza yaptığı, bu nedenle seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebildiği duyuruldu.
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