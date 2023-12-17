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17 Aralık 2023 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 07:20:00

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Kaynak: AA

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılabiliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerinde kara yolu aracının kaza yaptığı, bu nedenle seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebildiği duyuruldu.

Etiketler : kabataş bağcılar tramvay
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