Akşener'den 'jest' tepkisi: "Bıktım usandım, midem bulanıyor"

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01 Mart 2024 Cuma 20:56:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 20:56:00

'Jest bekliyoruz' diyen Özel'e, Akşener yumdu gözünü açtı ağzını: "Bıktım usandım, midem bulanıyor"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği "Balıkesir'de İYİ Parti'den jest beklediği" yönündeki sözlere ilişkin, "Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık." dedi.

Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarından gelen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Balıkesir konusunda İYİ Parti'den bir jest bekliyorum' açıklaması yaptı, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

CHP ile 2018, 2019 ve 2023'te ittifak yaptıklarını anımsatan Akşener, ittifak siyaseti ile başarıya ulaşamadıklarını, tek başlarına hür, müstakil olarak bu yerel seçimlere girmeye karar verdikten sonra inanılmaz bir hakaretle, iftirayla, çirkinlikle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa ederek CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olmasını eleştiren Akşener, "Hala bizim listemizden aday. Bu güzel bir şey değil. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP-ANAP kavgasını yaşamış bir insanım. 1980 öncesinde sağ-sol kavgasını yaşamış bir insanım. Ben böylesine bir çirkinliğe ilk defa rastlıyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık." dedi.

Etiketler : Meral Akşener Özgür Özel CHP-İYİ Parti
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