500'e yakın diri fay hattı var!

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28 Şubat 2023 Salı 08:04:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 08:04:00

Jeoloji uzmanından 'diri fay' uyarısı: İç Anadolu'ya dikkat çekti

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından uzmanlardan Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının geçtiği bölgelere uyarı gelirken jeoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Temiz, İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat çekti. MTA'nın göre ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattının bulunduğunu belirten Temiz, "Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattının bulunduğunu söyledi.

"DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeyi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda uyarılarda bulundu.

500'DEN FAZLA AKTİF FAY BULUNUYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 binin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini hatırlatan Temiz, "6 Şubat günü iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarak birçok ilimiz etkilendi. Bu depremlerden dolayı şu ana kadar 10 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu süre içerisinde bunların olması doğal ve bu sarsıntılar devam edecektir. Ülkemizde 500'ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından tanımlanmış, çalışılmış faylar bulunmaktadır." dedi.

AKDAĞMADENİ VE ÇEKEREK İLÇESİNDE DİRİ FAY HATLARI BULUNUYOR

Yozgat genelinde de aktif fayların bulunduğunu söyleyen Temiz, "Yine Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde aktif, diri faylar bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu nedenle Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz. Bunun için hazırlıklı olmamız da ve gerekli tedbirleri almamızda fayda var. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız" şeklinde konuştu.

AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum....

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Etiketler : Kahramanmaraş merkez Prof. Dr. Uğur Temiz Deprem fay hattı

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