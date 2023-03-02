İstanbul'un en güvenli yerini açıkladı: Balyozla bile kırılmaz

Jeoloji uzmanı İstanbul'daki 4 bölgeyi işaret etti: Böyle zemin Türkiye'de yok, balyozla bile kıramıyoruz

6 Şubat'ya meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boşan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen korkunç depremlerin ardından tüm gözler yıllardır beklenen büyük Marmara depremine çevrildi.

A Haber ekranlarında Marmara'daki fay hattını ve zemin sağlamlığını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz'ın önemli açıklamalarına yer verdi. Yılmaz, "Aslında bunlar çok genelleştirilmiş çalışmalar. Türkiye'nin ana tektonik hatlarını gösteriyor ki bunların tamamı aktif hatlar. Yani deprem üretme potansiyeli olan hatlar. Eğer biz fayların tamamını koyacak olsak haritada yer kalmaz. Çizgilerden belki binlerce on binlerce fay hattı atmamız lazım. Ama bunlar genel anlamdaki hatlarımız" dedi.

Anadolu Levhası üzerinde gösterimde bulunan Yılmaz, "En son 6 Şubat'ta gerçekleşen iki büyük depremin olduğu kesim burası. Beklediğimiz ve sürekli son 2 yıldır ağırlıkta olmak üzere 2020 Ocak ayından itibaren Elazığ'daki Sivrice depremine de gitmiştim ben orada da yüzey araştırmaları yapmıştık." açıklamalarında bulundu.

Bu depremin er ya da geç gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, "Yıllar öncesine dayanan silsile içerisinde aslında hatlarımız belli. Hiçbir deprem bizi şaşırtmıyor. Ancak zamanı noktasında diyoruz ki bu belki 10 yıl sonra olacaktı belki 30 yıl sonra olacaktı ya da burada enteresan olan bir şey var 3-4 tane farklı segmentimiz var. Amanos, Erkenek, Gölbaşı, Pazarcık bu fayların hepsi aynı anda çalıştı." ifadelerinde bulundu.

Ardından Marmara depremi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz'dan yüreklere su serpen sözler geldi. Yılmaz, İstanbul'da Bakan Murat Kurum'un binaların iki rezerv alanan taşınacağı açıklamasını değerlendirerek, "Yeni binaların yapım alanının fay hattından olabildiğince uzak olması gerekiyor. İstanbul'un zemini Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri." dedi.

Özellikle doldurulmuş yerlere binaların yapıldığı Avcılar, Beylükdüzü, Büyükçekmece ve Bakırköy gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden uzman şunları ifade etti:

"Lokal olarak baktığımız zaman riski daha düşük olan yerler de var. Arnavutköy, Çatalca... Avrupa yakasında buralarda zemin sağlam. Haritada koyu kahverengi ve turuncuyla işaretlenmiş yerlerde zemin sağlam, bu nedenle deprem sonrası tehlike daha düşük."

Yılmaz, "Birinci kriter zemin olacaktır. Kıyı alanları özellikle de sonradan doldurulmuş dolgu zeminleri Avcılar da da Bakırköy de de var. Onun dışında lokal aşınmaları dışarıda tutarsak sağlam zeminler üzerinde işlem yapılabilir." dedi.

Sözlerinin devamında Yılmaz, "Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy gibi yerlerin riski sahil kesimlerine göre daha düşük." açıklamalarında bulundu.

Beykoz, Üsküdar, Küçüksu ve Polonezköy'ü işaretleyip özellikle altını çizen Dr. İshak Yılmaz "Buradaki zemin Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri. Biz burada güçlendirme yapmak için bile zemini balyozla kıramıyoruz o kadar sağlam bir alan" ifadelerini kullandı.

Yılmaz sözlerine "Yılmaz, "İstanbul'un büyük bir alanında zemin sağlam ve bina yapılabilir. Silivri'de meydana gelen depremde Çatalca'da bir öğrencimle çalışma alanındaydım hiçbir şey hissetmedim." açıklamalarını da ekledi.

Yılmaz'ın açıklamalarından özetle Avrupa'da zemini sağlam olan ilçeler şöyle:

Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa

Yine Yılmaz'ın açıklamalarından özetle Anadolu'da zemini sağlam olan ilçeler şöyle:

Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy, Beykoz.