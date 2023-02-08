VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kardeş ülke Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız"
Depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı
İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı
Alman Meclisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundular
Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye getirildi
Özel harekat polisleri 57 saat sonra enkazdan kurtardı
Deprem bölgesindeki iş dünyası da vatandaşlar için seferber oldu
Depremleri "çok sıra dışı bir durum" olarak nitelendirdi
Azerbaycan halkının Türkiye'ye yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki genç kız 42 saat sonra kurtarıldı
Deprem bölgesindeki okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya: 22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi
"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir"
AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına komandolar ve madencilerden destek
KGM: Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmuyor
TOBB deprem yaralarının sarılması için yardım kampanyası düzenledi
08 Şubat 2023 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 15:45:00

Jeofizik uzmanı Profesör Mai, Kahramanmaraş merkezli depremleri "çok sıra dışı bir durum" olarak nitelendirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yer Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Paul Martin Mai, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin küresel ölçekte "çok sıra dışı bir durum" olduğunu söyledi.

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yer Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Paul Martin Mai, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

İkinci depremin ilk depremin artçısı değil, 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem olduğunu vurgulayan Mai, ilk depremden saatler sonra aynı bölgede tekrar büyük bir deprem yaşanmasının bilimsel olarak "çok sıra dışı bir durum olduğunu", bu depremlerin "ikili" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Mai, depremin fay hattını faaliyete geçirdiğini ve jeolojik yapıyı aktif hale getirdiğini ve bunun kötü bir tesadüf olduğunu belirtti.

"İkinci deprem ilk depreme 100 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Bu yüzden, bunu artçı olarak değil, ikinci bir deprem olduğunu söylüyoruz. Bu depremler de ayrıca kendi artçılarını oluşturacak." değerlendirmesini yapan Mai, bölgenin yüzlerce artçı depremle sarsıldığını aktardı.

Artçı depremlerin, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, emniyet yetkileri ve vatandaşlar için çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Mai, "Şu anda etkilenen bölge artçılarla mücadeleyi etmeyi sürdürecek." dedi.

"TÜRKİYE VE JAPONYA İÇİN DEPREMİN VARLIĞINI KABUL ETMEK LAZIM"

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, Kahramanmaraş depreminin, 1939'da Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden Moriwaki, "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı." dedi.

Japonya'da yaşanan büyük depremlerin ardından alınan önlemlere değinen Moriwaki, "Depremi daha ciddiye alıp hazır olmak lazım. Türkiye ve Japonya için depremin varlığını kabul etmek lazım." diye konuştu.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde muhtemel bir deprem için önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım ama kentsel dönüşüm yaparken çok zaman kaybedilecek. O zaman güçlendirme sistemi var, binaların güçlendirilmesi lazım." dedi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem fay hattı paul martin mai

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX