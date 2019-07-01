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01 Temmuz 2019 08:00 | Pazartesi

Japonya'da Türklere FETÖ uyarısı

İhanet çetesinin, Japonya’da Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü belirten Başkan Erdoğan, 'PKK neyse, DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto kentindeki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti. Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura ve Nagoya Valisi Hidaeki Omura’yı kabul eden Başkan Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda “Türk Toplumuyla Buluşma Programı”na katıldı. 

HER YERDE YANINIZDAYIZ 

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün buraya gelemeyen Japonya'daki tüm kardeşlerime, bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum” dedi. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların artık gurbetçi değil, Türk milletinin yurtdışındaki gücü, elçisi ve temsilcileri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman her yerde sizlerin yanındadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak, önceliklerimizin başında yer almıştır” diye konuştu. Belediye başkanları ve valiyle görüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Bütün dertlerinizde yanınızdayız. Böyle dertlerinizde ortak olan belediye başkanınız da olduğuna göre, durmak yok yola devam. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yetişmelerinin yanında Japon toplumuna uyum sağlamalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Türkçenin yanında Japoncayı da çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlı” dedi. 

YÜZLERİ BİLE KIZARMIYOR 

Konuşmasında FETÖ'nün Japonya'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt, yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor” diye konuştu. Erdoğan, bu örgütün 40 yıl boyunca “himmet, hizmet” diye milletten topladıklarını yüzleri kızarmadan, zerre kadar utanmadan, son 4 yıldır milletin aleyhine kullandığını belirterek “Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin, ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse, DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur” ifadesini kullandı. 

GURBETÇİLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE 

Başkan Erdoğan, Japonya’da yaşayan Türklere müjde üstüne müjde verdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda, Tokyo Büyükelçiliği tarafından Nagoya’da ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verildiğini belirten Erdoğan, Nagoya’da başkonsolosluk açılabileceğini söyledi.  

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI 

Vatandaşların çalışma sürelerini Türkiye’de emeklilikleri için saydırabilmeleri amacıyla Japonya’yla Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, “İnşallah, bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. 

İSTANBUL’A DİREKT SEFER 

Erdoğan, bir müjde vermek istediğini ifade ederek, “Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz Türk Hava Yolları, önümüzdeki yıl nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor” dedi. 

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ 

Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'ndeki “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” sergisini ziyarete giden Başkan Erdoğan büyük ilgi gördü. Ziyaret sırasında Türk vatandaşların yanı sıra Japonlar da Erdoğan'ın fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı. Coşkulu kalabalığa Erdoğan önce el salladı ardından da alkışladı. 

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