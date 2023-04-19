japonlar'dan ağlatan hediye

Hiroşima mağduru Japon kız Sadako'nun sağlığına kavuşmak için yaptığı 'bin turna kuşlu origami dileği' Türk depremzedelere hediye edildi. Sadako'nun acıklı hikayesini dinleyen Türk yetkililer gözyaşına boğuldu.

DEPREM BÖLGESİNİ İNCELEDİLER

Kobe depremini yaşamış bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Japon Heyeti, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. İncelemelerin ardından BAU ev sahipliğinde düzenlenen Deprem Afeti Risk Azaltma Çalıştayı'na katılan heyet, yanlarında getirdikleri Mukogawa Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan bin turna kuşlu origamileri, Bahçeşehir Üniversitesi yetkililerine teslim etti.

HAYATTA KALABİLMEYİ DİLEMİŞTİ

İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış Japon kız Sadako Sasaki tarafından yapılan ve Japonya tarihinde sembol haline gelen bin turna kuşlu origaminin hikayesi ise duyanların yüreğini burktu. Sadako, 1943'te Hiroşima'da doğdu. İki yaşındayken Misasa Köprüsü yanındaki evinin yakınına atom bombası düştü. 12 yaşında lösemiden ölen Sadako'nun sağlığına kavuşmak için dilek amaçlı yaptığı ve Japonya tarihinde sembol haline gelen "bin turna kuşlu origami" artık depremzedelere umut olacak.