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06 Haziran 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 12:30:00

Japon uzman: Kıbrıs'ta deprem olabilir

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Korkutan açıklama Yoshinori Moriwaki'den geldi. Japon deprem uzmanı "Kıbrıs'ta 7 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi.

Moriwaki "Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis ise ikinci bölge. Üçüncü bölge ise Ege tarafı. Ege tarafında çok ince ve kısa fay hatları var. Onun için fazla büyük depremler olmuyor ama sık sık oluyor. Dördüncü bölge ise Marmara Bölgesi. 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda Gölcük'te meydana gelen deprem Yalova'yı da etkiledi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kabaca 8 fay hattı bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde fay hatlarından biri kırıldığında 6,8 büyüklüğünde, birkaçı beraber kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜK ENERJİ BOŞALDI

Moriwaki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin biriken büyük bir enerjiyi boşaltması nedeniyle bölgede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yumuşak zemine sahip Hatay'ı da etkilediğini hatırlatan Moriwaki, Kıbrıs tarafında denizde bir deprem meydana gelmesi durumunda buranın zeminden kaynaklı tekrar etkilenebileceğini belirtti.

DOĞU ANADOLU FAYINDA RİSK VAR

Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu fakat bunun için zaman vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Etiketler : kıbrıs deprem Yoshinori Moriwaki
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