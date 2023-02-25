Türk halkının dayanışmasına hayran kaldı

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25 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00

Japon gazeteci deprem bölgesinde! "Türklerin dayanışması hayranlık uyandırıyor"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Deprem bölgesinde görev yapan Japon gazeteci Yasui, Türk halkının dayanışmasına hayran kaldığını belirterek, “Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgede görev yapan Japon gazeteci Hiromi Yasui, Türk halkının dayanışmasına hayran kaldığını belirterek, "Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz" dedi. Kyodo News muhabiri Hiromi Yasui, Adıyaman'da deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı.

O DA BİR DEPREMZEDE

Türkiye'nin kültürü ve insanlarıyla sevdiği ülkelerden biri olduğunu ifade eden Hiromi, deprem bölgesindeki yıkımı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. Benzer bir depremi 1995'te Japonya'da "Büyük Hanşin Depremi" ile yaşadığını anlatan Hiromi, "Ülkede yaşanan büyük bir sorun, 10-11 şehir etkilendi. Desteği nasıl dağıtacağı da sorun, bu bir sorun ama insanlar birbiriyle çok işbirliği yapıyor. Dayanışma çok güzel. Bir Japon doktor arkadaşım, 2000 Türk doktorun yardım etmek için gönüllü olduğunu söyledi. Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz" dedi.

JAPONYA'DAN 27 MİLYON DOLARLIK ACİL YARDIM

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Japonya hükümetinden bölgeye yardım sürüyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Türkiye ve Suriye'ye yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı.

BARINAK VE YİYECEK

Matsuno, yardımın 16 milyon dolarlık bölümünün uluslararası kuruluşlar aracılığıyla sağlanacağını, Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere barınak, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçların temini için seferber edileceğini kaydetti. Matsuno, Tokyo'nun ayrıca Japon bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla iki ülkeye 4 milyon dolarlık destek sağlayacağı bilgisini paylaşırken, depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye insani desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Etiketler : türkiye deprem japonya dayanışma yardım

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