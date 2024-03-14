Jandarmaya vefa bağışı

YARDIMINA KOŞAN DEVLET OLDU

Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışladı. Çocuğu olmayan, kız kardeşinin çocuklarına ev ve dükkanlar hediye eden ama şimdilerde kimsenin kapısını çalmadığını söyleyen Fatma Teyze, "Benim devletimden başka kimsem yok" dedi. Ve, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.

İKİ KIZ EVLENDİRDİM, GELEN YOK

Çok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışlayan Fatma Teyze, "Bucak İlçe Jandarma Karakolu'na giderek "Arazim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum" dedim. Şaşırdılar, 'daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi' dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamış. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Bana jandarma bakıyor, her gün halimi hatırımı soruyor, hastalandığımda hastaneye yetiştiriyor. Başka bir bakanım yok. İki kız evlendirdim ama ilgilenmiyorlar" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Fatma Teyze "Bir gün iki kişi geldi, ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler, ben de bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim. Benim devletten başka kimsem yok" dedi.