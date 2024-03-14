VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli komutandan Netanyahu'ya sert tepki
Hamas'tan Gazze'deki aşiretlere övgü
Hollanda'da hükümet krizi
Karadağ'da deprem
TikTok video yüklemeden para kazandıracak
Glokoma karşı "göz tansiyonunu ölçtürün"
14 Mart 2024 Perşembe 07:02:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 07:02:00

Jandarmaya vefa bağışı

ABONE OL

81 yaşındaki Fatma Teyze, her gün gelip halini hatırını soran, hastalandığında onu hastaneye götüren jandarmaya arazisini hediye etti. Araziye verilen milyonluk teklifleri umursamayan yaşlı kadın 'Bana jandarma bakıyor, devletten başka kimsem yok" dedi.

YARDIMINA KOŞAN DEVLET OLDU

Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışladı. Çocuğu olmayan, kız kardeşinin çocuklarına ev ve dükkanlar hediye eden ama şimdilerde kimsenin kapısını çalmadığını söyleyen Fatma Teyze, "Benim devletimden başka kimsem yok" dedi. Ve, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.

İKİ KIZ EVLENDİRDİM, GELEN YOK

Çok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışlayan Fatma Teyze, "Bucak İlçe Jandarma Karakolu'na giderek "Arazim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum" dedim. Şaşırdılar, 'daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi' dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamış. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Bana jandarma bakıyor, her gün halimi hatırımı soruyor, hastalandığımda hastaneye yetiştiriyor. Başka bir bakanım yok. İki kız evlendirdim ama ilgilenmiyorlar" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Fatma Teyze "Bir gün iki kişi geldi, ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler, ben de bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim. Benim devletten başka kimsem yok" dedi.

Etiketler : jandarma bağış vefa
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Nişanlandılar

Nişanlandılar
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX