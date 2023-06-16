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16 Haziran 2023 Cuma 17:19:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 17:19:00

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu

Kaynak: IHA

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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan/satın alan 102 kişiye yönelik 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 05.30'da Erzurum ili Oltu ilçesi merkezli, Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon icra edilerek 99 kişinin yakalandığı, 3 kişinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarla ilgili, "10 Ekim 2022 tarihinde başlanan faaliyet süresince 21 ara yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda; 2 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 126 gram metamfetamin, 36 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi ve 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" denildi.

16 Haziran 2023 tarihinde yapılan operasyonla ilgili, "Hedef şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde 510 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 3 adet uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele konusunda, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.

Etiketler : jandarma uyuşturucu operasyonu erzurum
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