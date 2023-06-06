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06 Haziran 2023 Salı 22:41:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 22:41:00

Jandarmadan 9 ilde kaçakçılık operasyonu

Kaynak: IHA

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Zonguldak merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda fosil kalıntıları, sikke, top mermisi çekirdeği ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklanırken 10'u adli kontrol olmak şartıyla 19 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ve Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak, Zonguldak merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Karabük, Bolu, Bursa, Ordu, olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 adet fosil kalıntısı, 2 adet tabanca, 1 adet sikke, 1 adet top mermisi çekirdeği, 1 adet madenci saati, 1 adet polis rozeti, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet telsiz, 1 kök kenevir, 1 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 1 adet dron, 28 adet cep telefonu ve 30 adet simkart ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 20 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Etiketler : zonguldak kaçakçılık jandarma
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