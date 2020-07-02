Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) öğrenci alımı başvurularının 3 Temmuz'da başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.

Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

JSGF'YE 300 ÖĞRENCİ TEMİNİ YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ