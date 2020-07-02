Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor
Kaynak: AA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine 300 öğrenci alımı için başvurular 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) öğrenci alımı başvurularının 3 Temmuz'da başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
JSGF'YE 300 ÖĞRENCİ TEMİNİ YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kanun Ordusu Jandarma Sizleri Bekliyor. <br><br>Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna erkek öğrenci alımı yapılacaktır.<br><br>�� 03 Temmuz-03 Ağustos 2020<br>�� https://t.co/r5YgeaDER8 pic.twitter.com/9gNJfYsDF8</p>— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 2, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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