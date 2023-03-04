Jandarma ve POLSAN deprem bölgesine 1000'er tır daha su gönderecek

Jandarma ve POLSAN deprem bölgesine 1000'er tır daha su gönderecek

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye JAVSU sevkiyatının aralıksız devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, afetin 4'üncü haftasında da 1000 tır JAVSU'nun bölgeye sevkine başlandığı bilgisi verildi.

POLSAN'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Depremin ilk gününden itibaren, Elmacık Su olarak bölgeye su sevkiyatımız devam etmekte olup, 1000 tır su daha deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.