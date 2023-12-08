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08 Aralık 2023 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 07:30:00

Jandarma Genel Komutanlığı 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak

Kaynak: AA

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Jandarma Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ile 9'u destek personeli ve 2'si tekniker olmak üzere 11 sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular bugünden itibaren 24 Aralık saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Etiketler : jandarma genel komutanlığı devlet memuru sözleşmeli personel istihdam
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