Jandarma Genel Komutanlığı 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ile 9'u destek personeli ve 2'si tekniker olmak üzere 11 sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular bugünden itibaren 24 Aralık saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.