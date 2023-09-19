VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi
Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu toplantıya almadı
Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Yabancı ekonomistler, TCMB politika faizi beklentilerini açıkladı
19 Eylül 2023 Salı 11:38:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:38:00

Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla video hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu vatan size minnettardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan ve çatışmalarda gazi olan personelin görüşlerine yer verildi.

27 Ağustos 2007'de Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu gazi olan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü Yarbay Ramazan Koçak, bu dünyada ulaşılabilecek en büyük rütbenin "gazilik" olduğunu vurguladı.

Koçak, "11 yaşında bir oğlum var. 2019 yılında Türkçe öğretmeni, 'Bir kahramanın hayatını yazın' dediğinde bütün çocuklar Süpermen, Batman gibi karakterleri anlatırken, benim oğlum kompozisyon yarışmasında, benim hayatımı, girdiğim çatışmayı ve benden dinledikleriyle kompozisyonu bitiriyor. 'Bu kahraman bizim evimizde yaşıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Gazi Jandarma Astsubay Başçavuş Murat Kara da komutanlarının, öğrencilik yıllarından beri giydikleri üniformanın ne kadar kutsal olduğunu her zaman kendilerine hatırlattığını belirtti.

Arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce girilen çatışma sonucunda gazi olduğunu aktaran Kara, "Yaralanma sonucunda yere düştüğümde ilk aklıma evladım geldi, iki yaşındaydı ama hiç korkmadım. Çünkü bu ülke öyle büyük bir ülke ki gazinin çocuğuna sahip çıkacaklarına ve bunların hiçbir zaman babasız kalmayacağına inancımız sonsuzdu." dedi.

Etiketler : Jandarma jandarma gaziler günü video hazırlama
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX