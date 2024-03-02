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02 Mart 2024 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 09:00:00

JAK timleri sayesinde hayatı değişti

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Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin ilgi gösterip kayağa yönlendirdiği işitme engelli Ali Umut Çat, zamanla bu sporu ilerletip, olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Erzurum'da babasıyla gezmeye gittiği Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yakın ilgi gösterip kayağa yönlendirdiği işitme engelli Ali Umut Çat (17), zamanla bu sporu ilerletip, olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Yarın Erzurum'da başlayacak İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın kayak branşında yarışacak en genç milli sporculardan olan Ali Umut Çat, antrenörleri eşliğinde takım arkadaşları ile günde 5 saat antrenman yaparak madalya almayı hedefliyor. Türkiye'de ilk defa yapılacak olan 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, 2- 12 Mart tarihleri arasında Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Yaklaşık 40 ülkeden sporcunun katılacağı müsabakalarda, kayaklı koşu, kayak, snowboard, curling, satranç ve futsal olmak üzere 6 farklı branşta yarışlar yapılacak. Hazırlıklarını Konaklı Kayak Merkezi'nde sürdüren İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı sporcuları Ali Umut Çat, İdris Gökberk Şimşek ve Hamdi Yağcı, Kış Olimpiyatları'nda derece almak için antrenörleri Temel Yavuz ve Nihat Dalga yönetiminde günde 5 saat antrenman yapıyor.

'BABAMIN DESTEĞİ İLE BURALARA GELDİM'

Özel Sporcular Spor Federasyonu kayak sporcusu Ali Umut Çat, bu yılki olimpiyatta yarışacak en genç sporculardan birisi. Son olarak İl Seçmeleri Kayak Yarışları'nda ikinci olan Çat, 11 yaşında kayağa başladığını belirterek, "Konaklı Kayak Merkezi'nde hocalarım ve takım arkadaşlarımla olimpiyatlara hazırlanıyorum. Yaklaşık 5 senedir emek veriyorum. Buralara kadar gelmek benim için büyük bir başarı, büyük bir umut, inşallah olimpiyatlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. Katıldığım tüm yarışmalarda birincilik veya ikinciliğim var. Bu zamana kadarki yarışlarımda hiç ikinin altına düşmedim. Bundan sonra da düşmem diye umut ediyorum. Günde 5 saatlik antrenman yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Babam beni çok destekledi. Kayağa başlamam ve desteği olmasaydı bu kadar başarılı olamayabilirdim. Palandöken'de kayağı önce ayağıma taktım. Biraz kaydım ve beğendim. Sonra Erzurum Kayak Kulübü'ne yazıldım ve yarışlara katıldım. Bu yıl milli oldum ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım" diye konuştu.

Etiketler : jandarma arama kurtarma işitme engelli ali umut çat kayak milli sporcu
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