İznik'te sahte alkol üretip satan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, sahte alkol imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde N.A'nın sahte alkol imal edip sattığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol, 30 litre rakı, 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 boş şişe ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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