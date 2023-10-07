İznik Gölü'nde 2 bin yıllık mızrak ucu bulundu

Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan ve içerisinde dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilikanın da bulunduğu İznik gölü kıyısındaki bir kafe işletmecisi temizlik yaparken mızrak ucu buldu. Kafe işletmecisinin arkeoloji müzesine teslim ettiği mızrak ucunun 2 bin yıllık olduğu belirtildi. Bulunan mızrak ucu Yunan mitolojisinin sembollerinden Poseidon'un mızrak ucuna benzetildi.

