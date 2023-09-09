İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor
Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.
Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor. 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.
- İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor
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