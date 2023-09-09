İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor

Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor. 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.

