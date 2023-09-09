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İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor
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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:01:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:01:00

İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor

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Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.

Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor. 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.

Etiketler : İzmit Körfezi İzmit Körfezi Sulak Alanı allı turna
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