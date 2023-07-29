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29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:33:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:33:00

İzmir'in iki farklı ilçesindeki çıkan yangınlar kontrol altında

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan Urla'nın Özbek Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve yer ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki bölgede de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : İzmir makilik yangınları çeşme urla izmir yangın
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