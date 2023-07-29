İzmir'in iki farklı ilçesindeki çıkan yangınlar kontrol altında
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Öte yandan Urla'nın Özbek Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve yer ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Her iki bölgede de söndürme çalışmaları devam ediyor.
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