İzmir'in iki farklı ilçesindeki çıkan yangınlar kontrol altında

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan Urla'nın Özbek Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve yer ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki bölgede de söndürme çalışmaları devam ediyor.