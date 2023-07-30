İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı
Kaynak: AA
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.
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