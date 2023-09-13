İzmir'in dönüşümü Türkiye'ye örnekmiş!

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, "Kurduğumuz kentsel dönüşüm modeli, Türkiye'ye örnek olacak, Türkiye'nin ilham alacağı bir kentsel dönüşüm modelidir. Bu sorumluluk silsilesi bir müteahhit ve bir kamu kurumu arasındaki ilişkiden çok daha şeffaf, çok daha açık, berrak, hiçbir şaibeyi içerisinde barındıramayacak kadar ortada ve aleni bir hukuki ilişkidir. Dahası rantı ortadan kaldırır. Bunu sonuna kadar başarı ile devam ettireceğiz" dedi.

EKSİK DEMİR, HATALI BETON

Soyer'in açıklamaları, geçtiğimiz temmuzda yaşanan kentsel dönüşüm skandallarını akıllara getirdi. Depreme dayanıklı konut vaadiyle harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'örnek uygulama' diye Karşıyaka'da Örnekköy ismiyle kentsel dönüşüm projesi başlattı. İzmir Büyükşehir, kısa süre sonra kendi sorumluluğunda olan projeyi İZBETON'a ihalesiz devretti. İZBETON kendi yapması gereken işi, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslan'ın kurucu başkanı olduğu kooperatife anahtar teslim devretti. Geçtiğimiz temmuzda Karşıyaka Belediyesi inşaatta eksik demir kullanıldığı ve dökülen betonun hatalı olduğu tespiti üzerine inşaatı mühürledi. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, toplu konutlarda inceleme başlatırken, hem kooperatif yapısında hem de yapılan imalatlarda usulsüzlükler belirledi. Hatalı imalatın yapıldığı 3. etaptaki 300 metrekarelik bölüm için yıkım kararı alındı. Yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Soyer ise eksik beton, hatalı demir kullanımı nedeniyle kendi foyasını meydana çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı aldı.

33 BİN VAAT 930 GERÇEK

Tunç Soyer yönetimdeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçim öncesi kentte 33 bin konutu dönüştüreceğini vaat etmişti. Ancak geçen 4,5 yılda bunun sadece 930 adedini teslim edebildi. İzmir Büyükşehir'in açıklamasına göre şu anda yapımı devam eden konut sayısı ise sadece 3 bin 500.

GAZİEMİR'DE BÜYÜK FİYASKO

Gaziemir'DE geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından temeli atılan 279 konutluk projede sadece bir bodrum kat yapıldığı ve inşaatın durduğu ortaya çıktı. Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca, "279 konutun 1 yılda tamamının bitmesi gerekirken 1 blokun temeli atılmış diğer blokların temeli dahi atılmadı" dedi.

AKŞAM, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" diye tanıttığı projede kötü beton ve eksik demir kullanıldığını 11 Haziran'da sayfasına taşımıştı.

AK PARTİ 5 YILDA İZMİR'İ AYAĞA KALDIRIRDI

İP'li Erel, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısız bir yönetim sergilediğine dikkat çekti, "Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse" dedi.

CHP yönetiminde olan İzmir'de İYİ Parti (İP) kendi adayını açıkladı. İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale seçim çalışmalarına başlarken, partinin 27. dönem milletvekili Ayhan Erel, yakın zamanda İzmir'e gittiğini aktararak şunları söyledi: "Yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı, vatandaş orada partiden daha çok adaylara yöneliyor. Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim."