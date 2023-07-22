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22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:11:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:11:00

İzmir'in Çeşme ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Kaynak: IHA

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alevler arasında dolaşırken görüntüleri çıkmıştı, tutuklandı

Şüphelinin yangını çıkardıktan sonra alevlerin arasında dolaştığı daha sonrada kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli K.Ç., polis ekiplerince olay yerinde gece saatlerinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : çamlık yangını kundaklama olayı İzmir Çeşme
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