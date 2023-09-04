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04 Eylül 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 08:00:00

İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdukları botlardaki 71 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : İzmir 71 düzensiz göçmen Dikili ve Selçuk ilçeleri
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