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08 Haziran 2023 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 20:23:00

İzmir'in Buca ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Buca ilçesinde alev alan araçtan çıkarak kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Otoyolunda meydana gelen göçmen taşıyan aracın alev alması olayı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, 8 düzensiz göçmeni yakaladı, 115 bin 280 lira idari para cezası uyguladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Etiketler : göçmen izmir buca
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